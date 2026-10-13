GF Vip, Alex Belli e Marina La Rosa fanno pace: nella Casa scoppia il sospetto di una strategia

Dopo settimane di tensioni, Alex Belli e Marina La Rosa hanno ritrovato un’intesa nella Casa del Grande Fratello Vip. Il riavvicinamento, al centro della puntata di lunedì 12 ottobre, ha però alimentato i sospetti degli altri concorrenti, in particolare di Megan Ria e Jonathan Kashanian: per alcuni, dietro la tregua potrebbe esserci una strategia in vista delle nomination.

A sollevare dubbi sono stati anche Danto e Megan, che hanno ricordato le critiche rivolte in passato da Alex a Marina. L’attore ha respinto le accuse: «Solo gli stolti non cambiano idea», ha dichiarato, rivendicando la libertà di rivalutare una persona durante la convivenza. Belli ha inoltre spiegato di non aver bisogno di alleati per proseguire il proprio percorso nel reality. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Marina difende Alex, Selvaggia Lucarelli non ci sta

Anche Marina La Rosa ha difeso il nuovo rapporto, chiarendo che tra loro non c’è mai stato odio. Pur ammettendo un’iniziale antipatia, ha spiegato di aver cambiato opinione con il passare dei giorni, arrivando a definire Alex «il più normale qua dentro». Un cambio di atteggiamento che non ha convinto tutti.

Dallo studio, Selvaggia Lucarelli ha interpretato la nuova intesa come una mossa di gioco: secondo l’opinionista, Alex avrebbe cercato di avvicinarsi al gruppo di Marina dopo il litigio con Jonathan, anche attraverso la nomination di quest’ultimo. «Sei molto furbo, ma non così furbo», ha commentato. Più comprensiva Cesara Buonamici, che ha ricordato come nella Casa amicizie e opinioni possano cambiare. La domanda resta aperta: pace sincera o alleanza strategica?