Grande Fratello Vip, Andreas Muller nella bufera: «Ha minacciato Giancarlo Danto»

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Andreas Muller è finito al centro delle polemiche per alcune frasi rivolte a Giancarlo Danto, interpretate da altri concorrenti come minacce. A sollevare il caso è stato Jonathan Kashanian, che ha raccontato quanto accaduto durante un momento particolarmente acceso del reality.

Jonathan Kashanian: «Una scena da bullo»

L’episodio risale alla notte del 6 ottobre, intorno alle 00:45, durante la diretta condotta da Ilary Blasi. In un momento di tensione, Muller avrebbe intimato a Danto di tacere, lasciando intendere di conoscere informazioni esterne alla Casa che avrebbero potuto metterlo in difficoltà: «Danto, io ho una pazienza fino a 10 secondi, poi finisce. Io so delle cose di fuori. È meglio che finisca, lo sai. È meglio che ti fermi qua, guardami negli occhi. Che facessero uscire le chat!». Jonathan, presente durante l’episodio, ha denunciato il comportamento del ballerino: «Andreas ha minacciato Danto. Io c’ero e so esattamente cosa ha detto, era una scena da bullo di quartiere, aggressivo». La vicenda è stata quindi affrontata durante la puntata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La replica del ballerino: «Mi mancano mia moglie e le mie figlie»

Chiamato a spiegare il proprio comportamento, Andreas Muller ha fatto riferimento soprattutto alla lontananza dalla famiglia: «Mi mancano le mie figlie e mia moglie». Ha sottolineato quanto il giudizio dei suoi affetti più cari sia importante per lui e ha spiegato che le critiche ricevute in puntata lo mettono in difficoltà perché teme di deluderli. La sua rabbia, a suo dire, nascerebbe anche da questo disagio emotivo. Una giustificazione che, però, non ha convinto tutti.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici criticano Muller

A intervenire con particolare durezza è stata Selvaggia Lucarelli, che ha contestato al ballerino la tendenza a richiamare la famiglia quando viene criticato: «Ci fai la supercazzola mettendo in mezzo le tue figlie e la tua famiglia per addolcirci. Non hai neanche chiesto scusa a Danto dopo averlo minacciato, tirando fuori qualcosa che non è successa nella Casa ma fuori». L’opinionista ha così respinto la posizione di Marina La Rosa, secondo cui Jonathan avrebbe strumentalizzato un momento di fragilità del concorrente. Anche Cesara Buonamici lo ha invitato a controllare le proprie reazioni: «La rabbia va gestita, non puoi perdere lucidità dicendo che hai dei momenti di rabbia. Vivere nella Casa presuppone anche un certo controllo delle proprie reazioni». E ha aggiunto: «Gli ho dato del comodino, adesso si è spinto troppo avanti». Il comportamento di Muller continua dunque a dividere i protagonisti del reality, tra chi comprende la sua fragilità emotiva e chi considera inaccettabili le parole rivolte a Danto.