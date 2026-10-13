GF Vip, nona puntata: tensioni, lacrime e colpi di scena. Valeria Marini cade, sei concorrenti al televoto

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda lunedì 12 ottobre 2026 su Canale 5. La nona puntata del reality, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è stata caratterizzata da accesi confronti, momenti di commozione e un imprevisto che ha coinvolto Valeria Marini. Al centro della serata ancora una volta Jonathan Kashanian, sempre più isolato all’interno della Casa, dove continua a crescere la rivalità tra il gruppo dei giovani e quello dei concorrenti più esperti. Selvaggia Lucarelli è intervenuta criticando gli atteggiamenti di Marina La Rosa e Andreas Müller nei confronti di Jonathan, invitando a non interpretare ogni suo comportamento come una strategia.

Valeria Marini cade con Carmen Di Pietro: interviene il medico

Uno dei momenti più movimentati della serata ha visto protagoniste Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Durante un confronto nella Nuvola, Carmen ha tentato scherzosamente di saltare in braccio alla collega, provocando una rovinosa caduta. Valeria, colpita al volto, ha esclamato: «Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico». Poco dopo ha aggiunto: «Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua». Carmen si è immediatamente scusata, spiegando che voleva soltanto scherzare. Dopo una visita medica, le due concorrenti sono tornate sorridenti, rassicurando tutti sulle proprie condizioni.

Alessandro Varsi in lacrime per la sorpresa della mamma

Spazio anche alle emozioni con Alessandro Varsi, che ha ricevuto la visita a sorpresa della madre Sandra. Il concorrente non è riuscito a trattenere le lacrime quando l’ha vista entrare nella Mystery Room. La donna ha raccontato alcuni particolari della vita sentimentale del figlio, lasciando intendere una preferenza per Federica Morello rispetto a Megan Ria. «Stai facendo un bellissimo percorso, continua così. Sono orgogliosissima di te», gli ha detto prima di salutarlo. Un momento particolarmente toccante che ha alleggerito il clima di tensione della serata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Piera Meloni chiude con l’ex fidanzato, Alex Belli e Marina La Rosa sotto accusa

Nel corso della puntata si è parlato anche della fine della relazione tra Piera Meloni e l’ex fidanzato Gian Marco, mentre Alex Belli e Marina La Rosa sono tornati al centro delle discussioni per le strategie di gioco. Non è mancata una sfida di ballo tra le due squadre capitanate da Megan Ria e Carmen Di Pietro, con il pubblico chiamato a esprimere le proprie preferenze attraverso i social. La competizione ha ulteriormente accentuato le divisioni tra i concorrenti.

Televoto e nomination: sei concorrenti rischiano l’eliminazione

Il momento decisivo è arrivato con il verdetto del televoto che vedeva protagonisti Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. A ottenere meno preferenze è stato Jonathan, diventato così il primo candidato alla prossima eliminazione. Successivamente, attraverso una catena di salvataggio, è finito a rischio anche Giacomo Gallani, rimasto escluso dalle scelte dei compagni. Le nomination hanno completato il quadro dei concorrenti in pericolo: Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Müller e Moreno Morello. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la Casa.

La nona puntata si è dunque conclusa con equilibri sempre più fragili, nuove rivalità e un televoto che potrebbe cambiare profondamente i rapporti all’interno della Casa più spiata d’Italia.