GF Vip, Valeria Marini furiosa per la scarsa igiene nella Casa: «Bagni sporchi di ca*ate, non sono la vostra cameriera!»

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini ha avuto un acceso confronto con Megan Ria per la gestione delle pulizie. Già nei giorni scorsi la showgirl aveva criticato il comportamento di alcuni concorrenti più giovani, lamentando poca educazione e umiltà. Questa volta ha chiamato in causa anche Piera Meloni, accusando entrambe di non contribuire a sufficienza alle faccende domestiche.

«Il bagno è lercio»: il rimprovero di Valeria Marini

Rivolgendosi a Megan, Valeria Marini ha dichiarato: «Mi dispiace guarda, io rispetto tutti e non ho mai fatto niente che voi possiate dire che io non vi ho rispettato. Io ho fatto tutto portandovi rispetto finché ho potuto, ma io mi alzo la mattina e il bagno è lercio. Tu e Piera non avete mai pulito il bagno, è vero o non è vero? Non avete mai fatto le pulizie, io non sto accusando… è il discorso che ho fatto ieri».

La showgirl ha poi rivendicato la propria esperienza nel mondo dello spettacolo, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e criticando anche le notti trascorse svegli fino alle sei del mattino. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La replica di Megan e la frase sulle condizioni del bagno

La ballerina Megan Ria ha risposto senza alzare i toni: «Mi dispiace Valeria, io i sanitari li ho puliti. A terra no, è vero».

La spiegazione non ha però placato la showgirl, che, sfogandosi con gli altri inquilini, ha aggiunto: «Ha risposto male Varsi perché, oltre a lasciare le ca*ate sporche in bagno, risponde pure male. Io non faccio la cameriera a nessuno e l’ho detto sin dall’inizio. Le persone devono rispettare, come io rispetto loro, anche loro devono rispettare anche me. Pensano di prendermi in giro? A me non prende in giro nessuno».