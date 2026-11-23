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La storia tra Isobel Kinnear e Samurai Jay arriva direttamente nello studio di Amici. Dopo le fotografie condivise sui social che hanno reso pubblica la frequentazione, è stata Maria De Filippi a richiamare l’attenzione sulla coppia con una serie di battute rivolte al cantante durante l’ultimo appuntamento pomeridiano del talent di Canale 5.

La domanda di Maria De Filippi

Il siparietto è nato mentre Samurai Jay era in studio. La conduttrice ha spostato per un momento la conversazione dalla musica alla danza, lasciando intendere di conoscere bene la ballerina al centro delle indiscrezioni sentimentali.

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«Che c’è Samurai? Vuoi parlare anche di ballo? Ho visto che parlano di un tuo fidanzamento con una ballerina che conosco...».

Un riferimento trasparente a Isobel Kinnear, volto noto al pubblico di Amici. Senza sottrarsi al gioco, Samurai Jay ha replicato sorridendo: «Mi faccio dare ripetizioni».

La battuta sulle lezioni di ballo

Maria De Filippi ha colto immediatamente l’assist e ha rilanciato con ironia: «Eh, ma tante te ne devi far dare! È bravina lei».

Dalle foto social al siparietto ad Amici

La novità arriva all’indomani delle immagini di coppia pubblicate da Isobel Kinnear, già al centro dell’attenzione dei fan. Le battute di Maria De Filippi aggiungono ora un tassello alla vicenda: la frequentazione tra la ballerina e Samurai Jay entra anche nel racconto televisivo di Amici, il programma al quale Isobel è legata professionalmente.