«Al calciatore Alfredo Donnarumma, nostro concittadino che, con i suoi gol ed i suoi assist, ha contribuito in maniera decisiva alla promozione in Serie A dell’Empoli F. C., dando lustro anche alla sua città natale».

E’ questa la dedica incisa sulla targa donata dall’Amministrazione comunale oplontina al centravanti 28enne originario di Torre Annunziata, protagonista assoluto della promozione della squadra toscana nella massima serie del campionato di calcio con 23 gol e cinque assist in Serie B.

Questa mattina, Donnarumma è stato ricevuto dal sindaco Vincenzo Ascione e dall’assessore allo Sport, Aldo Ruggiero, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti. Ad accoglierlo anche una rappresentanza della giunta e del Consiglio comunale.

Nella stanza del sindaco in cui è stato ricevuto, anche lo striscione «Orgoglio torrese» realizzato per lui dai tifosi del Savoia, che nei giorni scorsi è rimasto esposto in strada nei pressi del quartiere dell'Annunziata, dove il bomber è nato e cresciuto.

«Ho avuto la possibilità di conoscere Alfredo quando ero un consigliere comunale e lui giocava con la Salernitana - afferma il primo cittadino -. Quell’incontro ha portato fortuna ad entrambi, visto che io sono diventato sindaco e lui ha conquistato la Serie A con l’Empoli. Per la città, l’impresa sportiva di Donnarumma rappresenta un grande motivo di orgoglio e saremo onorati di averlo come nostro ambasciatore nella candidatura a Comunità Europea per lo Sport 2020».

Visibilmente emozionato, il calciatore torrese ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale. «Vado da sempre fiero delle mie origini e ricevere questo riconoscimento dalle istituzioni della mia città mi rende felice ed orgoglioso - ha detto Donnarumma -. La mia professione mi ha portato molto spesso lontano dalla mia terra, ma il legame con essa non si è mai affievolito, anzi. In tutti i posti in cui ho giocato, ho sempre cercato di trasmettere un’immagine positiva di Torre Annunziata».

Presenti Vincenzo Pannone e Francesco Mennitto, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo del Savoia, neo promosso in D, che hanno omaggiato Donnarumma di una targa a lui dedicata.

