A cura della Redazione

Il Savoia 1908 FC comunica la nomina di Antonio Mazzei come nuovo direttore sportivo per la stagione 2025/2026, che rappresenta il primo grande colpo di mercato realizzato dalla società per la prossima stagione.

Mazzei, nato a Lamezia Terme, classe 1987, ha competenze tecniche di alto livello: è abilitato come direttore sportivo professionista dalla FIGC a Coverciano.

Protagonista indiscusso nella straordinaria stagione del Sambiase, squadra rivelazione dell’ultimo campionato di Serie D, Mazzei ha già mostrato tutte le sue qualità nella costruzione di organici vincenti, nella valorizzazione di giovani talenti e nella cura minuziosa di ogni aspetto gestionale.

Mazzei porta con sé un bagaglio di esperienze di altissimo livello, maturate in oltre 15 anni di attività dirigenziale, con competenze che spaziano dal coordinamento tecnico-organizzativo alla gestione dei rapporti federali e alle attività di scouting professionale.

Il club affida a Mazzei un ruolo centrale nella costruzione della nuova identità tecnica del Savoia, con l’obiettivo di aprire un ciclo vincente.