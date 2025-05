A cura della Redazione

Un’intervista a cuore aperto, in cui la coach della Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata neo promossa in B2, si è raccontata ai canali ufficiali del Club.

”Abbiamo combattuto tre battaglie sportive – afferma Adele Salerno -. È stato bello, sono davvero contenta della mia squadra e di questa promozione. Siamo stati la squadra più giovane del campionato, con una 14enne al palleggio ed un libero di 17 anni. Più una centrale che non aveva mai disputato la Serie C. Il mio primo cambio è stata un’Under. Questa vittoria attesta la bontà del nostro progetto. In questi due anni abbiamo raggiunto traguardi importanti sia con la prima squadra che con la nostra Academy, un serbatoio di talenti decisamente di rilievo. In campo abbiamo sempre portato le nostre giovani, quindi direi che la decisione di due anni fa ha fruttato bene. Ci tengo a sottolineare che è stata la vittoria della progettualità e dell’umiltà. Siamo ripartite dalle giovani di Torre Annunziata – conclude la coach - e siamo fieri di averle portate ai campionati nazionali. Questa vittoria vale più di tutte”.