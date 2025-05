A cura della Redazione

Termina la corsa del Savoia per la promozione in serie C.

Nel primo turno dei play off, la formazione di Torre Annunziata è stata sconfitta per 3-1 dalla Gelbison. L’incontro si è disputato allo stadio Giordano di Castelnuovo Cilento, affollato da tantissimi tifosi provenienti da Torre Annunziata.

Gran parte del primo tempo si è snodato sul filo dell’equilibrio ma in chiusura della frazione un calcio di rigore, concesso per un fallo in area di Bitonto ai danni di Croce, ha consentito ai cilentani di andare in vantaggio, con la trasformazione dello stesso Croce.

La Gelbison raddoppia ad inizio ripresa (7') ancora con Croce, ma il Savoia torna in corsa quattro minuti dopo sfruttando un calcio a due in area con il solito Maniero. Vano il successivo arrembaggio degli oplontini che subiscono la terza rete in pieno recupero ad opera di Dambros.

Le dichiarazioni dei vertici societari del Savoia

Una nota della società diffusa a fine gara sottolinea, tra l’altro: “Oggi i numeri dicono che abbiamo perso, ma questa sconfitta ha un sapore diverso. Perché non abbiamo vinto sul campo, ma abbiamo portato a casa una vittoria più grande, aver costruito un’identità, una famiglia, una forza che non spezza. C'è il dispiacere dell’occasione persa, ma anche il cuore che trabocca di orgoglio. Abbiamo lottato, abbiamo pianto, abbiamo urlato, ci siamo stretti forte. Abbiamo però una certezza: il Savoia va avanti con la forza della consapevolezza e continueremo a lavorare con l’entusiasmo di sempre, anzi di più”.