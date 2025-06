A cura di AdnKronos

Paulo Dybala torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione si è diffusa rapidamente: l'attaccante argentino della Roma avrebbe avuto un primo contatto con il club bianconero per un suo ritorno a Torino. La notizia, data dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, ha acceso inevitabilmente i tifosi bianconeri, che si sono scatenati su X e hanno assaltato i profili social dell'argentino, chiedendogli a gran voce di tornare.

Dybala, entrato nell'ultimo anno di contratto con la Roma, ha una clausola rescissoria, valida per il mese di luglio, da 12 milioni di euro. Una cifra che lo rende molto appetibile sul mercato per le big europee e non solo. A preoccupare però sono i continui infortuni dell'argentino, che ha saltato il finale di stagione, chiuso dai giallorossi al quinto posto qualificandosi così per la prossima Europa League, per sottoporsi a un'operazione chirurgica dopo una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra.

Ma i tanti problemi fisici di Dybala, uno dei motivi che avevano spinto la Juventus a non rinnovargli il contratto nel 2022, non spaventano i tifosi bianconeri. "Paulo, quando torni?", chiede un utente sotto a un post dell'argentino, seguito da un "torna a casa per il gran finale". "Paulo è ora di tornare a casa, che dici?", gli fa eco un altro tifoso, "il mio idolo, torna ti prego". Altri invece si 'limitano' a postare foto e video degli anni juventini di Dybala sui social, un chiaro indizio su quali possano essere i sentimenti dei tifosi di fronte a un ritorno dell'argentino. Dybala, inoltre, si trova al momento negli Stati Uniti, dove sta assistendo ad alcune partite del nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club, a cui partecipa proprio la Juventus. E molti, nella sua vacanza in America, ci hanno visto un indizio di mercato.