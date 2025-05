A cura della Redazione

Napoli e Milan fanno festa nella prima giornata del trofeo Città di Torre del Greco, la rassegna di calcio Under 17 giunta alla seconda edizione e in corso di svolgimento fino a domenica 18 maggio allo stadio Liguori.

Gli azzurri ieri sera, giovedì 15 maggio, hanno superato di misura (1-0) i padroni di casa della Turris, grazie alla rete siglata nella ripresa da Barbella.

Vittoria con il minimo scarto anche per i rossoneri contro la Juventus, ma con un match ricco di reti. Finisce 3-2 per il Milan, a segno Zaramella, Cullotta e Lupo, mentre per i bianconeri hanno fatto gol Repciuc e Amadio.

Si gioca anche oggi, venerdì 16 maggio: alle 17 al Liguori si sfideranno Turris e Lazio, mentre alle 20.45 al Comunale di viale Ungheria il Milan affronterà il Bologna. Tra i due match è in programma un triangolare tra squadre locali under 14.