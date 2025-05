La Questura chiede di rafforzare le misure legate alla viabilità e all’ordine pubblico per domenica sera, quando è in programma la penultima giornata del campionato di calcio di serie A.

Per tali ragioni, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, al fine di evitare concomitanze con le gare della massima serie, i cui risultati potrebbero determinare sviluppi tali da richiedere uno sforzo straordinario per ciò che concerne l’ordine e la sicurezza pubblica, si è vista costretta a mutare il programma dell’ultima giornata del secondo trofeo “Città di Torre del Greco”, la manifestazione di calcio riservata a squadre Under 17 in corso di svolgimento allo stadio Liguori.

Nello specifico, è stato stabilito che domenica 18 maggio la finale per il terzo e quarto posto sarà disputata alle 11.30 (e non come inizialmente previsto alle ore 16), mentre la finalissima per l’assegnazione del titolo (inizialmente programmata alle 19.45) sarà invece giocata a partire dalle ore 17 (con relativa cerimonia di premiazione a seguire). Prima della finalissima si terrà una gara amichevole tra compagini Under 14.