Si è conclusa con successo il 29 giugno 2025 in Campania la sessione estiva di esami per il conseguimento della Cintura Nera e dei gradi Dan successivi del Taekwondo Unitam-Endas/Coni - GTTF. L'evento ha visto la partecipazione di diciannove candidati provenienti dai Dojang di tutta la regione.

Molti di loro hanno sostenuto l'esame per il primo Dan, alcuni per il secondo e il terzo, e un candidato per il prestigioso quarto Dan.

Un particolare motivo di orgoglio per i centri di Torre Annunziata ed Ercolano, la cui direzione tecnica è affidata al Grand Master Francesco Cirillo. I loro atleti hanno dimostrato preparazione e dedizione, ottenendo importanti risultati.

Tra i promossi al primo Dan, si distingue Lorenzo Ciaravola del Club ‘78 di Torre Annunziata. Dal Quattroventi di Ercolano, hanno conseguito il primo Dan Miriam Ottaviano, Salvatore Rinaldi e Marco Marra.

Per il terzo Dan, sono stati promossi Mario Refuto del Club ‘78 di Torre Annunziata, e i fratelli Giuseppe e Francesco Riccone del Quattroventi di Ercolano. Questi successi testimoniano la crescita e il consolidamento della pratica del Taekwondo nei rispettivi club.

Il risultato più significativo è stato raggiunto da Pasquale Puca del Quattroventi di Ercolano, che ha conseguito il quarto Dan, un traguardo che richiede anni di pratica e padronanza delle tecniche.

Ai candidati promossi verrà consegnato non solo il diploma italiano vidimato Endas/Coni, ma anche quello con vidimazione mondiale della Global Traditional Taekwondo Federation. Questo riconoscimento sottolinea il riconoscimento del grado conseguito dagli atleti a livello planetario.

La commissione esaminatrice era composta totalmente da Grand Masters (il livello tecnico più alto in assoluto) per un impressionante numero totale di ben trentadue Dan, con figure di spicco come i Grand Masters Patrizio Ferrigno (8° Dan) e Giovanni Trinchillo (8° Dan) e lo stesso Cirillo. La presidenza della commissione è stata affidata al Grand Master Giovanni Taranto (8° Dan), delegato regionale Unitam/GTTF. L'evento si è svolto presso il centro New Mondial Gym di Casoria.

Presente alla sessione anche il Grand Master Luigi Signore (9° Dan), vicepresidente nazionale Unitam. Al termine delle prove, che hanno incluso forma, tecnica libera, combattimento e "rotture", il GM Signore ha richiamato tutti i presenti all'importanza di una pratica più attenta e precisa e di uno studio più approfondito delle tecniche di base, nonché della comprensione e dell'applicazione dei singoli passaggi delle "forme".

Con l'estate alle porte, gli atleti ora si concederanno una breve pausa e “mantenimento”, per poi riprendere la preparazione in vista degli importanti internazionali d’Italia di combattimento e forme, che si terranno a novembre a Busto Arsizio. Il Taekwondo Unitam non si ferma.