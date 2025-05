A cura della Redazione

Dopo i tre gol rifilati alla Juventus, il Milan batte anche il Bologna e si aggiudica la possibilità di giocarsi la vittoria nel secondo trofeo di calcio under 17 “Città di Torre del Greco”, la rassegna in corso di svolgimento fino a domani allo stadio Liguori di Torre del Greco.

Stavolta per battere i felsinei basta una sola rete, quella siglata da Borsani nella ripresa. I rossoneri, a punteggio pieno, hanno così la matematica certezza di giocarsi il trofeo che fu loro già lo scorso anno (quando in finale fu sconfitta l’Inter). Nel girone B resta da decidere la squadra che giocherà la finalina di consolazione: oggi, sabato 17 maggio, è in programma la gara tra Juventus e Bologna (ore 20.45).

Nel girone A, invece, ancora tutto da decidere: la Lazio, superando 4-2 la Turris (per i biancocelesti tripletta di De Angelis e gol di Cassani, per i corallini doppietta di Ariemma), ha agganciato il Napoli (che nella gara di esordio aveva battuto i padroni di casa per 1-0). Primo e secondo posto nel raggruppamento saranno, per tale motivo, decisi dal match di questo pomeriggio (ore 17) tra Napoli e Lazio. Chi vince sfiderà il Milan: in caso di parità sarà la Lazio, per migliore differenza reti, ad assicurarsi il primato nel girone.

Va ricordato che, dopo l’invito giunto della Questura in merito ai possibili festeggiamenti derivanti dall’esito degli incontri della penultima giornata del campionato di serie A, le gare di domani hanno subito le seguenti variazioni di orario: la finale per il terzo e quarto posto sarà disputata alle 11.30 (e non come inizialmente previsto alle ore 16), mentre la finalissima per l’assegnazione del titolo (inizialmente programmata alle 19.45) sarà invece giocata a partire dalle ore 17 (con relativa cerimonia di premiazione a seguire). Prima della finalissima si terrà una gara amichevole tra compagini under 14.