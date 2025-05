A cura della Redazione

Il Savoia pareggia 1-1 in casa contro la Cynthialbalonga, ma accede ai playoff (per il pareggio della Paganese in casa contro il Sassari), dove in semifinale troverà la Gelbison già domenica prossima. Sotto di una rete, i Bianchi trovano il pareggio (57') con Negro, che risponde al gol di Lusha al 23'. Per la squadra oplontina anche due gol annullati e tantissime occasioni nella ripresa caratterizzata anche da un palo e una traversa.

Il primo tempo vede il Savoia pericoloso con Sellaf al 18' che converge dalla sinistra e fa partire un tiro verso il secondo palo, ma c'è Iosa che si allunga e para; sulla respinta arriva La Monica che vede il tiro ribattuto, prima che la nuova conclusione del centrocampista francese finisse alta.

Al 23' l'unica occasione della Cynthalbalonga con Lusha che beffa la difesa con un'azione personale segna il gol dello 0-1.

Per tutta la partita c'è solo il Savoia in campo e nel secondo tempo la costanza aiuta gli oplontini quanto meno a trovare il gol del pareggio con Negro al 57': imbucata di Maniero per La Monica, Iosa esce per coprire un eventuale tiro, ma non blocca e il pallone finisce sui piedi di Negro che appoggia in rete per il gol che vale l'1-1. Ad impedire al Savoia di andare in vantaggio è un super Iosa che su ben quattro occasioni nitide dei Bianchi blinda la porta: prima sulla rovesciata di Maniero (61'), poi sul tiro di Fiasco dalla distanza (70') e sulla conclusione di Sellaf (77'). All'85' Negro con un tiro, trova la traversa che gli nega il gol della vittoria dopo aver colpito anche un palo in precedenza.

Il Savoia, nonostante un pareggio che indubbiamente gli va stretto, riesce a qualificarsi per i playoff come quinta classificata. Domenica si scende già in campo, contro la Gelbison a Castelnuovo Cilento.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Bitonto '06, Giglio, Celli - Russo (65' Fiasco '05), La Monica (62' Messina), Bezzon (71' Borrelli C. '06), Sellaf '05, Iaccarino '04 - Negro, Maniero. A disposizione: Borrelli L. '04, Orta, Lauria, Del Mondo '05, Guifo Bogne, Quirino '04. All. Fabiano.

Cynthalbalonga (3-5-2): Iosa '06 - Cicioni '04, Tinti (62’ Bellotti), Santoni - Galazzini (46' Casazza), Simonetti, Bensaja (71' Feri '05), Manca (68' Nannini '04), Pasquale '06 - Lusha, Cardoselli (46' Cotugno '05). A disposizione: Boschi '06, Pasqualoni, Angeli, Bellotti '06, Maccari '04. All. Ferazzoli.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Assistenti: Quartararo di Firenze e Lembo di Valdarno.

Marcatori: 23' Lusha, 57' Negro.

Ammoniti: 49' Manca.

Recupero: 0’ pt, 5' st.

Spettatori: 382 paganti, 147 abbonati.