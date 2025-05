A cura di AdnKronos

Il nuovo completo di Jannik Sinner fa discutere. Per il suo esordio al Roland Garros 2025 di oggi, lunedì 26 maggio, il tennista azzurro ha scelto un outfit molto 'particolare', in completa controtendenza rispetto al nero visto negli ultimi Internazionali d'Italia, quando Sinner riuscì ad arrivare fino alla finale, persa poi contro Carlos Alcaraz. Nel match di esordio dello Slam parigino contro Arthur Rinderknech, Jannik ha sfoggiato polo verde con colletto bianco, pantaloncini e cappellino blu acceso. Le scarpe infine sono bianche e blu con il 'baffo' Nike rosso e i calzini bianchi.

Una scelta che sta facendo molto discutere i tanti tifosi e appassionati di tennis che stanno assistendo all'esordio parigino di Sinner, e che si sono confrontati su X. "Combinazioni di colori figlie degli anni '80" scrive qualcuno allegando una foto dal celebre cartone 'Holly e Benji', "Inguardabile, eleganza pari a zero. Meriterebbe un kit di Gucci!", si lamenta un altro utente. Più moderato, seppur della stessa idea, qualche altro commento: "Veramente bruttino questo kit..almeno non avessero fatto il colletto bianco! Quello dell'anno scorso era nettamente migliore".

L'outfit colorato di Sinner fa discutere specialmente se si pensa alle parole dello stesso Jannik, che durante gli scorsi Internazionali aveva spiegato la scelta del 'total black' così: "A me piace indossare completi di un solo colore. Penso che mi stiano bene. Non mi piacciono outfit gialli, arancioni, o di questi colori chiari, ma preferisco quelli scuri", aveva spiegato il numero uno del mondo, "tutti però sono diversi, la moda fuori dal campo ovviamente è diversa, devo ancora imparare molte cose in questo campo. Sono solo un normale ragazzo di 23 anni".