Il Napoli fa festa al secondo trofeo “Città di Torre del Greco”, la rassegna calcistica in corso di svolgimento fino a oggi, domenica 18 maggio, allo stadio Liguori.

Gli azzurri allenati da Raffaele Annunziata hanno infatti battuto la Lazio per 3-2, aggiudicandosi così il primo posto nel girone A (composto anche dalla Turris). I partenopei, che per la differenza reti fino a quel momento maturata dovevano necessariamente vincere, sono passati in vantaggio nel primo tempo con Perez. La ripresa è stata ricca di emozioni: il Napoli ha raddoppiato con Maida, prima che la Lazio trovasse la rete del momentaneo 2-1 con Margheri. Azzurri ancora bravi ad allungare, con Esposito che realizzava direttamente su calcio di punizione dal limite. In pieno recupero il gol del definitivo 3-2 siglato dal biancoceleste Polinari.

Con la vittoria nel girone A, il Napoli si è garantito la possibilità di giocare la finale di oggi (ore 17), dove affronterà i campioni in carica del Milan (vincitori lo scorso anno ai danni dell’Inter). I rossoneri sono già sicuri del primo posto nel raggruppamento B avendo battuto nel match d’esordio la Juventus e ieri il Bologna. I giocatori di mister Giovanni Renna hanno assistito dagli spalti del Liguori alla sfida tra Napoli e Lazio.