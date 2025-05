A cura della Redazione

Il Savoia 1908 FC comunica che Emanuele Calaiò assumerà ufficialmente il ruolo di Direttore Tecnico del club nella stagione 2025/2026, affiancandosi al nuovo Direttore Sportivo Antonio Mazzei.

Dopo l’esperienza trascorsa come Club Manager, Calaiò prosegue il suo percorso professionale all’interno del club oplontino con un incarico di ancora maggiore responsabilità, “dopo aver dimostrato in campo e fuori serietà, impegno, visione tecnica e profondo senso di appartenenza. Caratteristiche fondamentali per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico – si legge in una nota stampa della società -. La sua esperienza calcistica di alto livello e la capacità di interfacciarsi con staff, squadra e ambiente rappresentano una risorsa preziosa per affrontare con determinazione la nuova stagione”.