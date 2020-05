A cura di Domenico De Vito

Il 16 maggio del 1965 il Savoia batte il Nicastro al vecchio Comunale di Torre Annunziata grazie ad una rete di Roberto Padovani e conquista la serie C.

Al primo colpo il Presidente Peppe Russo, il più giovane della storia, a soli 28 anni costruisce un vero e proprio squadrone con i vari Boesso, Padovani, Biasin, Milano, Da Dalto e con il duo Spartano- Lopez in panchina.

Una partita passata alla storia che farà discutere per giorni a causa di un tacito accordo in campi per un pareggio, che avrebbe accontentato entrambe le squadre. Quando bomber Padovani mette la palla alle spalle del portiere Gagliardi, nessuno dei bianchi esulta: questa sconfitta condanna la squadra calabrese alla retrocessione.

A Torre Annunziata può iniziare la festa.