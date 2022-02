A cura della Redazione

Il Savoia vince 1-0 al Giraud di Torre Annunziata contro l'ultima in classifica, il Napoli Nord. Decide Trimarco allo scadere del primo tempo.

Con questo successo, la formazione di Torre Annunziata consolida il secondo posto nel girone B del campionato di Eccellenza, a 5 lunghezze dalla capolista Puteolana che però ha una gara in meno.

Nel prossimo match, in programma sabato 26 febbraio, il Savoia giocherà in trasferta nella vicina Ercolano contro l'Ercolanese.

LA PARTITA

Il Savoia scende in campo con Brescia tra i pali, Spavone e Pisani terzini ed Esperimento-Conti duo difensivo. Napolitano in cabina di regia, Liberti e Grieco intermedi. Davanti Capitan Scarpa, De Stefano e Gianluca Trimarco. La Nuova Napoli Nord risponde con: Marchese, Laudano, Di Nardo, Ceso, Conte, Sinigaglia, Petrone, Somma, Barbi, Rinaldi e Ferrari. Prima chance per gli oplontini al minuto 8: Conti si coordina e calcia dai 30 metri, la sfera sibila il palo alla destra di Marchese. Scarpa attacca sulla sinistra, salta l’avversario e va al cross: palla sulla testa di Grieco che, da posizione favorevole, non trova la porta al quattordicesimo. Passano 3 minuti, De Stefano gioca di sponda per Trimarco che calcia al volo e Marchese respinge d’istinto. Ci prova Scarpa dal limite, conclusione deviata lateralmente dall’estremo difensore degli ospiti. Napolitano finisce sul taccuino degli ammoniti. Si incattivisce la partita: giallo per Barbi e Ferrari. Al 43’ il Savoia la sblocca: De Stefano crossa da calcio d’angolo, Trimarco impatta di testa e firma l’1-0.

Ad inizio secondo tempo, dopo 6 minuti di gioco, doppio cambio per Mister Carannante: Credendino e Catalano al posto di Pisani e De Stefano. Risale il ritmo del gioco del Savoia: ci prova Grieco dalla distanza, ma la palla finisce fuori. Chance per Esperimento, sul calcio d’angolo battuto da Napolitano. Ottimo impatto sul match per Catalano che dispensa giocate in dribbling a creare superiorità numerica. Scarpa al 17’ sfiora il raddoppio calciando a giro una punizione dal limite. 120 secondi dopo ci prova Napolitano, concludendo di potenza: Marchese smanaccia in angolo. Minuto 20, cross al bacio di Catalano per Trimarco che colpisce di testa ma la palla si spegne tra le braccia del portiere avversario. Savoia che offende ancora a destra: Liberti per Grieco che si coordina e va alla conclusione, ma non trova la porta. Solo Savoia in campo: Credendino serve Catalano in area, ma la conclusione del numero 20 finisce alta sopra la traversa. Al 27esimo palla avanti, palla indietro del Savoia a liberare Napolitano al tiro: conclusione che sfiora il primo palo. Altro doppio cambio: in De Rosa e Borriello, out Napolitano e Trimarco al 32esimo della seconda frazione. Ultima sostituzione per i Bianchi: Orefice al posto di Grieco. Dopo 4 minuti di extra time, arriva il triplice fischio arbitrale: game over al Giraud!