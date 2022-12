La campionessa di pugilato Irma Testa oggi, 28 dicembre, compie 25 anni. Cresciuta nella palestra Boxe Vesuviana di Lucio e Biagio Zurlo a Torre Annunziata, Irma ha partecipato a due Olimpiadi, conquistando a Tokyo la medaglia di bronzo. Un traguardo prestigioso per tutta la boxe italiana, essendo stata la prima pugile a partecipare ad un’Olimpiade e la prima a salire sul podio in una competizione così importante.

“In molti Paesi la boxe femminile è più importante di quella maschile – ha detto Irma in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera –. In Italia siamo un po’ indietro ma ci arriviamo, con i nostri tempi. Da sei anni le medaglie provengono solo da noi ragazze. Ci alleniamo più dei maschi, abbiamo una grinta pazzesca. Il pugilato in fondo è un gioco di testa: e chi può pensare meglio di una donna?”.

Poi parlando del suo corpo ha detto che da adolescente non gli piaceva. “All’inizio non volevo fare la doccia insieme alle altre - continua -. Ma lo sport educa. Allenando il corpo, cominci a parlarci. È necessario: il muscolo ti dice quando devi insistere, lasciar perdere, riposarti, spingere. Il mio, poi, è un pugilato di leve lunghe, elegante. Molti mi immaginano aggressiva nella vita, non è così. Ogni donna è bella a modo suo, per le caratteristiche uniche che possiede”.

Una Irma Testa sempre più matura e consapevole della sua forza, non solo fisica ma anche mentale. Nel 2015 entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e nello stesso anno conquista la medaglia d'oro al Campionato Mondiale Giovanile Youth di Taiwan. Il suo prossimo obbiettivo sono le Olimpiadi di Parigi del 2024, e chissà che non riesca a regalare all’Italia un’altra medaglia, anche più prestigiosa di quella di Tokyo. Glielo auguriamo con tutto il cuore. Intanto le giungano i nostri più affettuosi auguri per i suoi 25 anni e per un futuro sempre più costellato di successi..