A cura della Redazione

L’ossessione per i calcoli in questa fase finale del campionato raggiunge l’apice, mentre i tifosi del Napoli si chiedono se sia opportuno tifare Inter in Champions per ottenere il miglior vantaggio nel calendario.

Intanto, le scommesse calcio di Serie A presentano i Partenopei favoriti sul Biscione, con il Napoli quotato vincente scudetto a 1,25 e l’Inter sfavorita a 4.

L’eterno valzer stagionale continua e lo scudetto è sempre più in bilico tra calendario e fattore Champions, ecco alcune curiosità statistiche particolarmente interessanti.

Difesa e fattore Maradona: questa la ricetta del Napoli

I numeri parlano della migliore difesa del campionato, quella del Napoli, sulla quale Conte potrà fare affidamento nelle prossime gare sfruttando le vittorie a corto muso.

I numeri del Maradona sono leggermente più positivi e le ultime gare in casa saranno determinanti per la spinta verso il quarto titolo. Questa è la ricetta partenopea per tentare l’impresa, vediamo adesso gli ingredienti.

Statistiche di Serie A: gli ingredienti dei Partenopei per vincere

L’ingrediente più saporito si chiama Lukaku ed è la prelibatezza di Conte: 12 gol e 10 assist per l’attaccante belga. Un altro ingrediente statistico molto importante è la miglior difesa del campionato, quella Azzurra, che subisce una media di 0.75 gol a partita.

La media realizzativa del Napoli (secondo le fonti del sito ufficiale Lega Serie A) è del 17%, due punti in meno rispetto a quella dell’Inter. Su 308 occasioni da gol, i Partenopei hanno segnato 52 volte, un dato che deve essere migliorato assolutamente nel rush finale per non rischiare troppo.

Queste sono le statistiche delle prime 34 giornate, il futuro a breve termine che attende i tifosi del Napoli è al cardiopalma, tra una preghiera a San Calendario e la scaramanzia tattica che pone il dilemma: tifare o non tifare Inter in Champions? Questo è il problema.

Inter non più favorita in Serie A, outsider in Champions

Il palinsesto delle quote champions league e statistiche live aggiornate in tempo reale mette l’Inter a quota 5 per la vittoria della coppa dalle orecchie più grandi d’Europa, il Biscione parte da outsider ma arriva in Champions con la migliore difesa della categoria.

Su 596 gol segnati fino ai quarti, una media di oltre 3.6 gol a partita per una rete ogni 28 minuti nelle statistiche generali di Champions, l’Inter ne ha subiti soltanto 5 in 12 match, di cui 3 dal Bayern Monaco nelle ultime due gare: questo è sicuramente il punto di forza dell’armata di Inzaghi.

L’Inter resta favorita anche in Serie A, dove presenta il miglior reparto offensivo della categoria, con una media di quasi 2.2 reti per match.

L’obiettivo Triplete ormai non è più raggiungibie dopo l'elimonazione dalla Coppia Italia ad opera del Milan. In campionato, con la sconfitta subita dalla Roma, l'Inter deve rincorrere il Napoli, che si è portato a 3 punti di vantaggio. L'allenatore degli Azzurri, Antonio Conte, ha fatto un lavoro eccellente e le prossime gare rappresentano l’esame finale da non sbagliare.