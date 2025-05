A cura di AdnKronos

Jannik Sinner si avvicina al match del terzo turno del Roland Garros contro Jiri Lehecka tra i sorrisi. In conferenza stampa, il fuoriclasse azzurro ha parlato del suo rapporto con i tifosi: “Se li preferisco vestiti da carote o volpi? C’è sempre l’arancione, no?" ha scherzato Sinner. Per poi aggiungere: "Sempre bello avere certi fan, capisci subito per chi tifano. Questa storia della carota è cominciata al torneo di Vienna (nel 2019), mentre il mio logo, quello con la volpe, è uscito un po’ più tardi. Poi, non so, forse le carote sono anche un po’ più facili da trovare delle volpi".

Il numero uno del ranking Atp tornerà in campo al Roland Garros domani, sabato 31 maggio, nel terzo turno del torneo.