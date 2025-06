A cura di AdnKronos

Marco Materazzi non boccia l'Inter dopo l'umiliazione nella finale di Champions League contro l'Inter. "Mi è dispiaciuto, ma sappiamo tutti perché è successo, non vedere una coreografia bella come quella di Madrid: quel giorno, solo guardandola, eravamo scesi in campo già 1-0 per noi. Ma ancora di più mi ha fatto riflettere, il giorno dopo, vedere pochissimi post di quelli che erano andati a Monaco solo per avere una foto acchiappa followers da mostrare in caso di vittoria. Per questo, onore ad Ale Cattelan: è andato oltre l’amarezza, per rivendicare tutto il suo orgoglio di essere interista", scrive Materazzi su Instagram, rendendo omaggio in particolare ad Alessandro Cattelan, tifoso eccellente che a Monaco è andato allo stadio con la famiglia.

"Poi i sacrosanti complimenti al Psg, che ha strameritato la vittoria: in campo, e il campo mai come stavolta ha detto la verità. E due grazie: anzitutto ai ragazzi, che ci hanno fatto sognare fino a Monaco. Ho letto tanti 4 in pagella, ma il mio voto, alto, è perché hanno reso onore ai vincitori aspettando la premiazione e perché ci hanno resi orgogliosi lungo tutto il cammino europeo: il solo fatto di essere a Monaco ha reso felici i veri interisti", scrive ancora.

"L’altro grazie è per la Uefa, che a noi del Triplete ha dato la possibilità di essere lì, tutti seduti vicini, a tifare Inter: eravamo a Monaco, ma sembrava di essere a Madrid… P.S. E’ stata la prima partita allo stadio per mio nipote Milo: a sei mesi ha già capito cosa vuol dire essere INTERISTI . Ma anche che amerà l’Inter per sempre…", conclude.