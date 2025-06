A cura di AdnKronos

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter? La domanda che in queste ore sta agitando le giornate dei tifosi nerazzurri sembra ancora lontana da trovare la sua risposta definitiva. Le ultime news di oggi, giovedì 5 giugno, dicono che Cesc Fabregas è l'obiettivo numero uno, ma il Como non sembra disposto a privarsi del suo tecnico. E anche le alternative cominciano a complicarsi.

Patrick Vieira, ex centrocampista, tra le altre, proprio dell'Inter oggi allenatore del Genoa, ha allontanato le voci che vorrebbero un suo ritorno a San Siro: "Sono l'allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo", ha detto in un'intervista al Secolo XIX. E allora, mentre resta caldo il nome di Cristian Chivu, attualmente al Parma, ecco che si potrebbe far largo una candidatura clamorosa, quella di José Mourinho.

Lo Special One, dopo i suoi due anni e mezzo alla guida della Roma, è volato in Turchia per allenare il Fenerbahce, facendosi notare però più per questioni extracampo che per i risultati. In Europa League è stato eliminato agli ottavi di finale dai Rangers Glasgow, mentre in campionato è arrivato secondo a ben 11 punti dai rivali del Galatasaray. Nelle ultime ore il suo nome è tornato in orbita Inter, con cui, nel 2010, aveva conquistato lo storico Triplete. Difficile però, al momento, dire se si tratti di una pista reale o di una semplice suggestione.