A cura di AdnKronos

Torna il Tour de France con la settima tappa dell'edizione 2025. Oggi, venerdì 11 luglio, la Grande Boucle presenta la settima frazione, con un percorso da Saint-Malo a Mur-de-Bretagne Guerlédan, in direzione della Bretagna. In maglia gialla c'è Van der Poel. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

La tappa di oggi del Tour de France presenta un percorso da 197 km nell'Ille-et-Vilaine e nella Cotes-d'Armor: si parte da Saint-Malo e si arriva a Mur-de-Bretagne Guerlédan. Percorso mosso per la settima frazione, che promette spettacolo con 2.450 metri di dislivello positivo e tre salite da attenzionare: un Gpm di quarta categoria e due di terza.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La settima tappa di oggi inizierà intorno alle 12:25. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+. Eurosport visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.