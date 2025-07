A cura della Redazione

Stupenda vittoria del 17enne Daniele Orlando, torrese doc, nella gara dei 100 metri ai campionati italiani under 20. Ben 3 turni in 4 ore per l’alunno del liceo sportivo Pitagora-Croce nello stadio Olimpico Carlo Zecchini di Grosseto; alla fine l’ha spuntata sul marchigiano Pagliarini tagliando il traguardo in 10”54, conquistando la terza maglia tricolore dopo il doppio successo, nei 60m e nei 200, alle indoor di Febbraio.

Il giorno dopo, decisamente a corto di energie fisiche e nervose, si presentava alla partenza dei 200m, la sua gara preferita; senza strafare riusciva a qualificarsi per la finale. Poi la doccia fredda del sorteggio: Orlando in prima corsia, di certo la più scomoda, assolutamente inadatta alle caratteristiche del talento oplontino. Stamattina, valutando al meglio la situazione, staff sanitario e tecnici, per non correre rischi di infortuni, a poche ore dall’ inizio della gara, si decideva di rinunciare ai 200 metri.

Decisione tutto sommato saggia, vista l’ imminenza della rassegna continentale di Tampere (Finlandia) ad inizio agosto.