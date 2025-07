A cura di AdnKronos

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2025. Oggi, domenica 13 luglio, il tennista azzurro affronta lo spagnolo - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nell'ultimo atto dello Slam parigino e in quello che è, a tutti gli effetti, la rivincita della finale del Roland Garros. Nell'epica finale-maratona di Parigi infatti, poco più di un mese fa, Alcaraz si impose in rimonta in cinque set dopo oltre cinque ore e mezza di gioco.

Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale, superato in tre set con un netto 6-3, 6-3, 6-4, mentre lo spagnolo ha eliminato in quattro parziali Taylor Fritz.

A Wimbledon, Alcaraz va a caccia del terzo trionfo consecutivo: lo spagnolo è reduce da 20 vittorie di fila all'All England Club. Sinner, invece, gioca la prima finale nei Championships.