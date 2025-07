A cura di AdnKronos

Tempo di amichevoli per Juventus, Milan, Roma, Como, Fiorentina e non solo - in diretta tv e streaming. Le squadre di Serie A hanno iniziato a preparare la nuova stagione di Serie A 2025/2026, che partirà il 23 agosto, con le 20 squadre alla caccia del Napoli campione d'Italia. I ritiri delle formazioni italiane, iniziati da pochi giorni, saranno arricchiti da sfide dal sapore internazionali, molto più di un semplice 'calcio d'agosto', utili agli allenatori per avere informazioni e indicazioni fondamentali

A inaugurare la stagione di amichevoli estive sarà il Como di Fabregas che incontrerà il Lille il 18 luglio, poi scenderà in campo il 26 luglio la Roma di Gasperini contro il Kaiserslautern in Germania. I primi appuntamenti del Milan, con il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra, sono previsti invece per il 23 luglio contro l’Arsenal e il 26 luglio contro il Liverpool.

Agosto si aprirà con la Roma di scena a Lens il 2 del mese, mentre il 3 agosto sarà la volta del primo appuntamento per la Fiorentina contro il Leicester. Il weekend del 9 agosto promette spettacolo: in campo il Milan contro il Leeds a Dublino e ancora la Fiorentina, impegnata contro il Manchester United. Il giorno dopo, i rossoneri proseguiranno la tournée sfidando il Chelsea a Londra, mentre la Juventus sarà impegnata, per la sua prima sfida, in un'amichevole di grande richiamo internazionale contro il Borussia Dortmund.

Le amichevoli delle big di Serie A saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Le partite saranno visibili sia tramite smart tv, che in streaming sulla piattaforma web di Dazn.