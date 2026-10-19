Napoli- Bodø/Glimt, Allegri: “Questi calciatori vanno difesi e aiutati, non criticati”

“Con il Bodo sarà una gara complicata, è una squadra che ha fatto molto bene nella scorsa stagione in Champions League e sono molto bravi a giocare con il blocco basso e in contropiede. Noi domani dovremo avere una buona tecnica e precisione nei passaggi e fare una partita con la convinzione di portare a casa i tre punti, creando i presupposti per riuscirci”. Così Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa che precede la gara di Champions League tra Napoli e Bodø/Glimt, in programma domani 20 ottobre allo stadio Maradona alle ore 21.

Il tecnico azzurro sottolinea anche l’importanza di questa partita, soprattutto per la questione classifica, che adesso vede il club partenopeo al 32° posto ancora a quota zero punti. “Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, in Champions non ci siamo ancora riusciti. Dobbiamo fare una partita di grande tecnica, di grande voglia e sicuramente i tifosi ci devono dare una mano”.

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Allegri ha poi difeso la rosa a sua disposizione: “Bisogna continuare a lavorare bene come stiamo facendo. Mi dispiace che ci siano ragazzi che sono stati criticati oltremodo. Sono calciatori che fanno parte di questa rosa perché sono stati scelti dal Napoli e vuol dire che sono all'altezza. Questi calciatori vanno difesi e aiutati, anche quando ci sono momenti difficili. I ragazzi sanno che hanno la mia fiducia incondizionata”.

La probabile formazione del Napoli

“Difesa a 3 o difesa a 4 è solo per l'esterno a destra. Se gioca Di Lorenzo è più difensivo, mentre se ci giocano Politano, Lang o Giovane sono più offensivi. Domani dovremo giocare una partita tecnicamente molto valida, la squadra lo farà come lo ha fatto nelle gare precedenti. Manchiamo in quel qualcosa in più nei momenti della partita in cui subiamo certi gol.” Max Allegri pensa ad un 3-4-2-1 con Meret, in vantaggio su Milinković-Savić, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. La linea di centrocampo sarà formata da capitan Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola. Alle spalle di Hojlund agiranno De Bruyne e Noa Lang, quest'ultimo in vantaggio su Giovane.