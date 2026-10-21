Champions League, Napoli-Bodø/Glimt 4-3: McTominay trascina gli azzurri alla prima vittoria europea

Sette gol e tante emozioni al Maradona. Gli azzurri conquistano i primi tre punti in Champions, ma Allegri deve ancora sistemare la difesa.

Il Napoli conquista la prima vittoria stagionale in Champions League, superando per 4-3 il Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita ricca di emozioni, gol e colpi di scena, nella quale gli azzurri di Massimiliano Allegri riescono a imporsi grazie soprattutto a uno straordinario Scott McTominay, autore di una doppietta.

Tre punti fondamentali per rilanciare le ambizioni europee del Napoli, che però continua a mostrare preoccupanti fragilità difensive.

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Primo tempo: Politano segna subito, McTominay riporta avanti il Napoli

La partita si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Dopo appena 55 secondi, Spinazzola sfonda sulla sinistra e serve un pallone al centro dell'area, dove Matteo Politano trova una splendida conclusione di sinistro che porta immediatamente il Napoli in vantaggio.

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La squadra di Allegri continua ad attaccare, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni, ma al 27' arriva il pareggio dei norvegesi. È l'ex Milan Jens Petter Hauge a battere Meret con un preciso tiro a giro.

Il Napoli reagisce e al 41' torna avanti con McTominay. Lo scozzese sfrutta una giocata di De Bruyne e conclude verso la porta: la deviazione di Gundersen rende imparabile il tiro. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Ripresa da brividi: il Bodø/Glimt pareggia, McTominay firma la doppietta

Nella seconda frazione il Napoli perde progressivamente il controllo della partita e lascia spazio alle iniziative degli ospiti.

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Dopo un palo colpito da McTominay, al 63' Helmersen realizza il 2-2, approfittando delle incertezze della retroguardia azzurra.

Il Bodø/Glimt prende coraggio e mette in difficoltà la formazione partenopea, ma al 75' sale nuovamente in cattedra McTominay. Su un cross dalla destra di Politano, il centrocampista scozzese svetta di testa e realizza il gol del 3-2, facendo esplodere il Maradona.

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All'88' arriva anche il quarto gol del Napoli: Giovane approfitta di un errore della difesa norvegese e mette un pallone pericoloso al centro, provocando l'autorete di Bjørtuft.

La partita sembra chiusa, ma in pieno recupero Fet accorcia le distanze, fissando il risultato sul definitivo 4-3.

Tre punti preziosi, ma la difesa continua a preoccupare

Il Napoli porta a casa una vittoria importante, soprattutto per il morale e per la classifica della Champions League, dopo le sconfitte nelle prime due giornate.

Decisivo McTominay, protagonista assoluto della serata, ma positiva anche la prestazione offensiva di Politano, autore del gol iniziale e dell'assist per il 3-2.

Restano, invece, le difficoltà nella fase difensiva: tre reti subite in casa rappresentano un campanello d'allarme per Allegri, chiamato a trovare maggiore equilibrio in vista dei prossimi impegni.

Il Napoli può comunque festeggiare: la Champions League regala finalmente i primi tre punti agli azzurri.