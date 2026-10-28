Monza-Napoli, azzurri a caccia dei tre punti: probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming

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Il Napoli cerca il ritorno alla vittoria nella trasferta contro il Monza, in programma questa sera, mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. La formazione azzurra, reduce dal pareggio per 3-3 contro la Roma, affronta un avversario che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate del campionato.

La partita, valida per la nona giornata di Serie A, arriva in un momento particolarmente impegnativo per i partenopei, alle prese con un calendario fitto di appuntamenti e numerose assenze. A complicare ulteriormente la situazione c’è la squalifica di Massimiliano Allegri, che non potrà guidare la squadra dalla panchina.

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Il Monza di Ivan Juric proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato prestigioso. I brianzoli hanno vinto le ultime due partite casalinghe di campionato, contro Sassuolo e Cagliari, e puntano a prolungare la serie positiva davanti ai propri tifosi.

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Napoli, emergenza in difesa e possibili cambi a centrocampo

Le maggiori difficoltà per il Napoli riguardano il reparto arretrato. Buongiorno, Badiashile e Spinazzola sono indisponibili, mentre Giovanni Di Lorenzo deve fare i conti con i postumi di una contusione rimediata nella sfida contro il Bodø/Glimt.

La buona notizia è rappresentata dal recupero di Amir Rrahmani, destinato a riprendere il proprio posto al centro della difesa accanto a Rafa Marin. Sulla corsia sinistra dovrebbe agire Olivera, mentre a destra resta aperta la possibilità di vedere dal primo minuto il giovane Marianucci, qualora Di Lorenzo non fosse nelle condizioni migliori.

A centrocampo si profila il ritorno di Stanislav Lobotka in cabina di regia. Lo slovacco dovrebbe affiancare Anguissa e McTominay, con Kevin De Bruyne candidato a un turno di riposo. Una scelta che consentirebbe di gestire le energie del belga in vista dei prossimi impegni.

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In attacco, invece, Rasmus Højlund resta il riferimento centrale, con Politano favorito sulla destra e Giovane in vantaggio su Noa Lang per completare il tridente. Non saranno disponibili David Neres e Alisson Santos.

Monza, Juric punta su Varela per sorprendere gli azzurri

Il principale pericolo per la difesa del Napoli porta il nome di Gustavo Varela, autore di sette reti nelle prime sette presenze in Serie A. Il giovane attaccante portoghese rappresenta il terminale offensivo di una squadra che ha trovato continuità sotto porta.

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Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Birindelli e Mangas sulle fasce e Akinsanmiro a centrocampo. Alle spalle di Varela i principali candidati sono Dany Mota e Jay Robinson. Tra gli indisponibili figurano Pessina, Ziolkowski e Maye.

I precedenti sorridono al Napoli

Le statistiche degli ultimi confronti favoriscono la formazione partenopea. Il Napoli ha vinto quattro delle sei sfide disputate contro il Monza in Serie A, pareggiandone una e perdendone una. Gli azzurri si sono inoltre aggiudicati gli ultimi tre confronti, realizzando complessivamente sette reti e subendone due.

Un dato incoraggiante, che però non deve far sottovalutare le difficoltà della trasferta. Il Monza ha infatti mostrato una notevole efficacia offensiva, mentre il Napoli ha perso due delle ultime tre partite esterne di campionato.

Tra i protagonisti più attesi c’è Scott McTominay, reduce da due doppiette consecutive tra Champions League e Serie A. Lo scozzese potrebbe rivelarsi ancora una volta determinante grazie alla capacità di inserirsi negli spazi e rendersi pericoloso in zona gol.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Dany Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Giovane. Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina Marco Landucci).

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Restano aperti alcuni ballottaggi, soprattutto per il Napoli, tra Marianucci e Di Lorenzo, Giovane e Lang, Højlund e Lucca.

Dove vedere Monza-Napoli

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, con possibilità di seguirla in streaming anche attraverso NOW e Sky Go. Fischio d’inizio alle 20.45. A dirigere l’incontro sarà Giovanni Ayroldi, con Francesco Meraviglia al VAR.