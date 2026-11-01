Juventus-Napoli, sfida ad alta tensione a Torino: le probabili formazioni

Juventus e Napoli si affrontano stasera a Torino. Spalletti ritrova gli azzurri, mentre Allegri sarà in tribuna per squalifica. De Bruyne sostituisce Lobotka.

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Juventus e Napoli si affrontano questa sera, domenica 1° novembre, alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino, nel big match della decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida particolarmente importante per entrambe le squadre, appaiate a 14 punti in classifica e chiamate a recuperare terreno rispetto alle prime posizioni.

I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci dalla sconfitta contro il Genoa, cercano una vittoria per rilanciarsi. Il Napoli, invece, arriva all'appuntamento dopo il successo sul Monza e punta a dare continuità ai risultati.

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A rendere ancora più interessante il confronto è l'incrocio tra due allenatori che hanno scritto pagine importanti della storia delle rispettive avversarie: Spalletti, protagonista dello scudetto conquistato dal Napoli nel 2023, e Massimiliano Allegri, vincitore di numerosi trofei alla guida della Juventus.

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Napoli, De Bruyne prende il posto dell'infortunato Lobotka

Il principale problema di formazione per gli azzurri riguarda il centrocampo. Stanislav Lobotka, infortunatosi nella partita contro il Monza, sarà costretto a un periodo di stop e non potrà prendere parte alla trasferta di Torino.

Al suo posto dovrebbe giocare Kevin De Bruyne, schierato davanti alla difesa con Anguissa e McTominay ai suoi lati. In attacco, conferma prevista per Rasmus Hojlund come riferimento centrale, affiancato da Matteo Politano sulla destra e Noa Lang sulla sinistra. Quest'ultimo appare favorito su Giovane.

Qualche dubbio nel reparto arretrato, dove Rrahmani, reduce da uno stato influenzale, potrebbe lasciare spazio a Marianucci. Tra i pali dovrebbe tornare Alex Meret.

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Allegri squalificato: in panchina ci sarà Landucci

Il Napoli dovrà fare a meno anche del proprio allenatore. Massimiliano Allegri è squalificato e seguirà la partita dalla tribuna. A guidare la squadra dalla panchina sarà il suo vice Marco Landucci, chiamato a gestire una sfida delicata sia per la classifica sia per il valore della rivalità sportiva tra le due formazioni.

Juventus, Spalletti punta sulla coppia Kolo Muani-Woltemade

Anche la Juventus deve fare i conti con diverse assenze. Spalletti non potrà disporre, tra gli altri, di Yildiz, Locatelli, Thuram e Francisco Conceicao.

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Il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Kolo Muani e Woltemade. A centrocampo possibile impiego dal primo minuto di Koopmeiners, insieme a Douglas Luiz e McKennie. Sulle fasce dovrebbero agire Kalulu e uno tra Cabal e McKennie, mentre in difesa Bremer e Lucumí sono i principali punti di riferimento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Kolo Muani, Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina Marco Landucci).

Le formazioni sono indicative e potranno subire modifiche fino alla comunicazione ufficiale degli undici titolari.

Arbitra Sozza, diretta su DAZN

La partita sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno, assistito da Imperiale e Colarossi. Quarto ufficiale Doveri, al VAR Meraviglia e all'AVAR Gariglio.

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, con calcio d'inizio alle 20.45.

Per gli azzurri una trasferta che può rappresentare un passaggio importante della stagione: conquistare un risultato positivo a Torino significherebbe dare continuità alla vittoria contro il Monza e mantenere il contatto con le posizioni che valgono l'accesso alle competizioni europee.