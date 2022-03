A cura della Redazione

Nuova scossa di terremoto a Pozzuoli, questa mattina. Il sisma, magnitudo 0.8, è stato registrato questa mattina intorno alle ore 7.30 a 2,7 km di profondità, preceduto da un altro più lieve alle 4.34 di magnitudo 0.6.

Negli ultimi due giorni ci sono stati più di 20 eventi, seppur di lieve entità.

Il 16 marzo scorso ci fu uno sciame sismico culminato in una forte scossa di magnitudo 3.5.

Intanto, ieri si è svolto un tavolo tecnico presso la sede della Protezione Civile regionale per la valutazione degli effetti sul territorio del fenomeno bradisismico in atto.

All'incontro, chiesto dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia e coordinato dal Direttore Generale della Protezione Civile, Italo Giulivo, hanno preso parte anche la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco, il Direttore Generale dell'Arpac, avvocato Stefano Sorvino, nonché i tecnici del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e i dirigenti della Protezione civile regionale.

"La riunione - si legge in una nota - ha preso in considerazione gli aspetti legati alle misure di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e ha istituito due tavoli tecnici di lavoro: uno finalizzato alla valutazione di procedure standardizzate per il controllo dell'effetto delle sollecitazioni sismiche sui fabbricati e l'altro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nelle aree delle fumarole".