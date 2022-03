A cura della Redazione

Scossa di terremoto di discreta intensità ai Campi Flegrei, in zona Solfatara Pisciarelli. L'ennesima registrata in questi giorni e, in particolare, nelle ultime ore. Alle ore 15.14 la terra ha tremato e il fenomeno è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti degli edifici dei quartieri collinari più limitrofi all'area. Naturalmente tanto spavento a Pozzuoli e nelle aree circostanti. Molte le persone che si sono riversate in strada.

La scossa ha avuto una magnitudo di 3.5 ed è avvenuta piuttosto in superficie, ad una profondità di appena 2,7 km.

Diverse le scosse susseguenti a quella principale ma di magnitudo inferiore, 1.4 alle 15.31 e 1.1 alle 15.39, rispettivamente a 2,2 e 2,5 km di profondità.

"La Polizia municipale è al momento impegnata nelle verifiche sul territorio e, in particolare, all’esterno delle scuole - ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia -. Non risultano al momento segnalazioni di danni. Gli eventi dello sciame potrebbero essere accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri. L’Amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".