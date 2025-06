A cura della Redazione

Tentano furto con spaccata in banca, ma l'arrivo dei carabinieri mette in fuga i banditi a mani vuote.

È accaduto nella notte alla filiale Credem sul corso a Torre Annunziata. A bordo di una Audi grigia, durante la notte i ladri sono riusciti a creare la cosiddetta "spaccata" e ad irrompere all'interni dell'istituto bancario.

I residenti hanno dato l'allarme e l'immediato arrivo dei carabinieri della Compagnia e della Stazione di Torre Annunziata ha messo in fuga i banditi, andati via a mani vuote.

Ora sono in corso le indagini per risalire ai componenti della banda specializzata nei furti in banca.