A cura della Redazione

Non ce l’ha fatta Nunzio Arcella, il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo via Nazionale, al confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco. Dopo giorni di agonia, il suo cuore si è fermato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era stato ricoverato subito dopo lo scontro.

Nunzio viaggiava in sella a uno scooter insieme a un amico, quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un’auto. L’impatto è stato devastante: entrambi i giovani erano stati sbalzati per metri, ritrovati privi di conoscenza sull’asfalto e trasportati d’urgenza in ospedale.

Le ferite riportate da Nunzio si sono rivelate troppo gravi, nonostante l’impegno dei medici che hanno tentato in ogni modo di salvarlo. L’altro ragazzo coinvolto resta ricoverato, in condizioni critiche ma stabili.

Il cordoglio della comunità scolastica del Pitagore Croce...

La morte del 17enne ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, che lo ha ricordato con parole cariche di affetto: “Con profonda commozione la nostra comunità scolastica saluta il caro alunno Nunzio Arcella. La sua prematura scomparsa lascia nei nostri cuori un silenzio profondo. La Dirigente Scolastica, professoressa Olimpia Savarese, i docenti, i compagni di classe con tutti gli amici di Istituto, il personale scolastico tutto, ne ricorderanno sempre la gioiosità, la sensibilità e il sorriso che hanno arricchito le giornate scolastiche. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo tutti in un abbraccio silenzioso e affettuoso alla sua famiglia, certi che il suo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori”.

... e quello dell'I.C. D'Angiò di Trecase

Anche la comunità scolastica dell'IC D'Angiò di Trecase, dove Nunzio ha frequentato la scuola media, ha volto ricordare il ragazzo prematuramente scomparso: “Oggi è un giorno molto triste per la nostra comunità scolastica... Nunzio Arcella era un nostro ex alunno, amato e apprezzato da tutti noi.

Caro Nunzio, sempre corretto, sorridente, semplice e con un cuore d'oro, ti stavi affacciando alla vita, con la tua inconfondibile positività e forza. Non è facile trovare parole adatte in una circostanza come questa. Dal profondo del nostro cuore ti giungano gli abbracci dei tuoi prof che tanto ti hanno apprezzato e seguito, anche dopo che sei andato via, perché eri un alunno speciale, ti sei sempre distinto per tutte le belle qualità che avevi. Il pensiero che ci unisce tutti è che ora tu possa riabbracciare la tua adorata mamma.

'Muore giovane colui che al cielo è caro' (Menandro).

Tutta la comunità Scolastico dell'I. C. D'Angiò - via Vesuvio di Trecase e la Dirigente Scolastica Clotilde Zampognaro”.