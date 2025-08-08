A cura della Redazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Torre del Greco hanno fermato un 78enne di Portici, indagato per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico ai danni delle due nipoti di appena sei anni.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini (Violenza di genere e tutela delle fasce deboli), ha permesso di ricostruire una serie di episodi avvenuti nei momenti in cui le bambine erano affidate all’uomo dai genitori. Secondo l’accusa, il 78enne avrebbe compiuto ripetuti atti sessuali e scattato fotografie in pose sessualmente esplicite.

Il provvedimento restrittivo prevede la custodia cautelare in carcere, con trasferimento presso la casa circondariale di Secondigliano.