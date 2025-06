A cura della Redazione

Ritrovata la giovane 14enne Angela che era scomparsa da ieri pomeriggio dalle ore 18,00, quando si era recata al centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata. Un sospiro di sollievo da parte dei genitori, parenti e amici. La sua scomparsa ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità.

La giovane ora starebbe dalla nonna paterna, dove si sono recati i carabinieri per interrogarla. Al momento non sappiamo cosa abbia tenuto lontano da casa la ragazza per circa 16 ore.

Notizia in aggiornamento