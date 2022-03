A cura della Redazione

Nuova scossa di terremoto, magnitudo 1.6, registrata ieri sera, alle 21.49, alla Solfatara-Pisciarelli in area Campi Flegrei a Pozzuoli

Il sisma si è verificato ad una profondità di 1,5 km. In tutto, nella giornata di domenica 27 marzo, sono state evidenziate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano 8 scosse che, tranne l'ultima, ossia quella di magnitudo 1.6, sono state di ben più lieve entità, per alcune non è neanche disponibile la rilevazione della magnitudo.

Questa mattina, 28 marzo, ne è stata registrata un'altra alle 5.39 di magnitudo 0.3.

"Non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione Civile - ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia -, e nel corso delle verifiche effettuate non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti".