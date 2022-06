A cura della Redazione

E' di un 55enne rumeno, senza fissa dimora, il cadavere rinvenuto sabato scorso in un terreno a Scisciano, nel Napoletano. Il corpo era avvolto in un sacco di plastica. A condurre le indagini sono i carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Nola.

Ora verrà effettuata l'autopsia presso il Secondo Policlinico di Napoli.

Da chiarire le cause del decesso. Naturalmente, essendo stato il cadavere racchiuso in un sacco, c'è da ritenersi che qualcun ve lo abbia collocato. In seguito a quale evento tragico, non si sa ancora. Forse una lite, forse un incidente sul lavoro che voleva essere tenuto celato. Queste ed altre ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.