A cura della Redazione

Nelle serate di venerdì 3 e sabato 4 giugno sono stati predisposti dalla Questura di Caserta particolari servizi mirati a contrastare la commissione di reati e condotte illecite nelle aree del centro cittadino di Caserta e di Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno e Sessa Aurunca.

Alle operazioni, coordinate da Funzionari della Polizia di Stato, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, coadiuvati dai Corpi di Polizia Municipale per gli ambiti operativi di specifica competenza.

Sono state identificate oltre 400 persone, di cui diversi soggetti annoveranti precedenti di polizia, controllati circa 200 veicoli, contestate diverse decine di violazioni al Codice della Strada ed eseguite perquisizioni; altresì, sono state segnalate persone per detenzione di stupefacenti per uso personale e denunciata una persona per possesso di strumenti atti ad offendere (una mazza ferrata).

Inoltre, sono stati controllati decine di esercizi pubblici, verificando l’esatto adempimento delle prescrizioni imposte dalla vigente ordinanza sindacale.