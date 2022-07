A cura della Redazione

Si allunga la lista dei Comuni del Napoletano nei quali per due giorni mancherà l'acqua per consentire la riparazione della condotta idrica regionale adduttrice san Clemente-Cercola. Lo stop all'erogazione avverrà dalle ore 22 di venerdì 8 luglio e perdurerà fino alle 22 di domenica 10 luglio.

Oltre che a San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Cercola - nell'area vesuviana -, i disservizi si verificheranno anche sull'intero territorio comunale di Casalnuovo di Napoli (esclusa frazione Casarea), a Pomigliano d'Arco (esclusa zona Masseria Ciccarelli) e a Sant'Anastasia, dove è interessata solo via Archi Augustei.

In tutti questi casi verrà predisposto un servizio sostitutivo di autobotti (attivo dalle ore 7 di sabato 9 luglio alle ore 22 di domenica 10): a Casalnuovo, in via Grimaldi (di fronte ufficio postale), via San Marco n. 96 e corso Umberto, angolo via De Curtis; a Pomigliano, oltre alle autobotti in via Nazionale delle Puglie (davanti ex pastificio Russo), piazza Primavera e via Roma (altezza scuola Ponte-Siciliano), ci saranno anche batterie di fontanine per tutta la durata della sospensione in via Pomigliano (di fronte civico 120), via Terracciano n. 205 e via Caruso angolo via Donizetto (Masseria Ciccarelli); battierie di fontanine disponibili anche a Sant'Anastasia, in via Pomigliano (di fronte civico 120).