A cura della Redazione

Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della Stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano.

Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli, non in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.