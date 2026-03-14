A cura della Redazione

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 39enne con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Per lo stesso reato è stata denunciata una donna di 25 anni.

L’intervento è avvenuto nel distributore di carburanti Star Oil, all’interno del parco commerciale Grande Sud, dove una pattuglia dell’Arma ha notato una Fiat Multipla sospetta parcheggiata vicino alle pompe di carburante. All’interno dell’auto, sul lato passeggero, c’era una donna.

Avvicinandosi al veicolo, i militari hanno sorpreso il 39enne mentre stava riempiendo alcune taniche di gasolio. Il bagagliaio della vettura era aperto e i sedili posteriori abbassati per fare spazio ai contenitori.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato un dispositivo elettronico simile a un telecomando, utilizzato per controllare e configurare a distanza il distributore di carburante.

Si tratta di uno strumento normalmente in dotazione ai titolari delle stazioni di servizio, che consente di leggere i dati della pompa, modificare le impostazioni, cambiare i prezzi e bloccare o sbloccare l’erogazione del carburante. Secondo quanto accertato dai militari, il dispositivo sarebbe stato utilizzato per attivare la pompa e prelevare carburante senza autorizzazione.

All’interno delle taniche sono stati trovati 510 litri di gasolio, poi restituiti al legittimo proprietario dell’impianto.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato anche la vettura utilizzata dai due: la Fiat Multipla aveva due targhe diverse, una anteriore risultata rubata e una posteriore denunciata come smarrita.

Il 39enne è stato arrestato, mentre la 25enne che era in auto con lui è stata denunciata. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza del dispositivo elettronico e verificare eventuali altri episodi simili.