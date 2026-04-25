A cura della Redazione

Incidente stradale mortale a Giugliano intorno alle ore 6 di questa mattina. I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Ripuaria direzione Lago Patria.

Per cause in corso di accertamento due auto si sarebbero scontrate. In una di queste c’era un 18enne alla guida con un passeggero 17enne. Nell’altra auto c’era una donna 26enne.

Dopo l’impatto il minorenne è morto sul colpo.

L’uomo e la donna sono stati trasportati presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, non sono in percolo di vita.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.