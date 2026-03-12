Violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile: tre arresti nel Napoletano
Tre persone sono state arrestate ad Afragola su ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli Nord. Sono indagate per violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati ai danni di un giovane con disabilità, che secondo gli investigatori è stato costretto agli abusi e perseguitato per mesi.
