Tre persone sono state arrestate nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Stazione di Afragola, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura.

Gli indagati sono gravemente indiziati dei reati di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati ai danni di un giovane affetto da disabilità.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle attività investigative condotte dai militari dell’Arma, anche attraverso accertamenti tecnici, i tre avrebbero agito in concorso tra loro, approfittando della particolare condizione di fragilità della vittima.

Gli indagati avrebbero costretto il giovane a subire atti sessuali, per poi renderlo per mesi bersaglio di ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese e atti denigratori.