In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Asl Napoli 3 Sud promuove una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute renale con screening gratuiti per i cittadini.

L’iniziativa, dal titolo “Fai del bene al tuo rene!”, si svolgerà giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il centro commerciale Vulcano Buono (ingresso Positano - primo piano).

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare gratuitamente alcuni semplici controlli rivolti alla popolazione adulta, tra cui: la misurazione della pressione arteriosa, l’esame rapido delle urine e il controllo del colesterolo.

Saranno inoltre distribuiti materiali informativi e offerte consulenze personalizzate per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle patologie renali. Per alcuni pazienti selezionati sarà inoltre possibile effettuare ecografie renali di approfondimento nell’ambito di un percorso di valutazione clinica dedicato.

L’iniziativa è organizzata dall’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Nola, diretta dal dottor Felice Nappi, con la partecipazione di dirigenti medici e infermieri dell’équipe specialistica.

L’evento gode del patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli, del comune di Nola, dell’agenzia Area nolana e della Fondazione italiana del rene.

La malattia renale cronica rappresenta una patologia diffusa e spesso silenziosa: circa un adulto su dieci presenta un qualche grado di danno renale, ma i sintomi compaiono spesso solo nelle fasi più avanzate. Proprio per questo la diagnosi precoce e i corretti stili di vita rappresentano strumenti fondamentali per proteggere la salute.

“La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini - dichiara il direttore generale dell’Al Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo -. Attraverso iniziative come questa vogliamo avvicinare i servizi sanitari alla popolazione e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute renale. Molte patologie dei reni si sviluppano in modo silenzioso: per questo controlli semplici e accessibili possono fare la differenza. Portare la prevenzione nei luoghi di vita quotidiana, come un centro commerciale, significa rendere la sanità pubblica sempre più vicina alle persone e ai loro bisogni”.