Un controllo di routine che finisce con le manette e richiama alla mente una scena cult del cinema. Accade a Giugliano in Campania, nella frazione di Licola, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 32enne trovato in possesso di armi clandestine.
È tarda serata quando i militari fermano un’auto in transito. Alla guida c’è un uomo, accanto a lui il figlio minorenne. Nessun inseguimento mozzafiato tra vicoli esotici, nessuna sparatoria come in una pellicola di Steven Spielberg, ma un dettaglio colpisce immediatamente i carabinieri: addosso al 32enne c’è una pistola identica a quella impugnata da Harrison Ford nei panni di Indiana Jones.
L’arma è un revolver calibro 38, con il tamburo carico. In totale vengono rinvenuti 16 proiettili, alcuni nascosti nelle tasche dell’uomo. A quel punto scatta la perquisizione domiciliare.
Nell’abitazione del 32enne i militari scoprono una seconda arma: una Colt Trooper con matricola abrasa, nascosta sotto la zoccolatura della cucina. Un’arma clandestina, pronta all’uso, che aggrava ulteriormente la posizione dell’uomo.
Il 32enne viene arrestato dai Carabinieri e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Una vicenda che, pur senza scene da film, racconta ancora una volta quanto possa essere sottile il confine tra la normalità apparente e un pericolo concreto, soprattutto quando in auto c’è anche un minore.
➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook