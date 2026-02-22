A cura della Redazione

A partire da sabato 21 febbraio è ripresa la circolazione ferroviaria sull’intera tratta della linea Cumana, da Montesanto a Torregaveta, gestita da Ente Autonomo Volturno (EAV), grazie al completamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria Monte Olibano.



“Con la riapertura dell’intera tratta della Cumana poniamo fine a un disservizio che ha penalizzato per mesi migliaia di pendolari e cittadini dell’area flegrea. L’intervento ha previsto opere di consolidamento, messa in sicurezza e verifiche tecniche indispensabili per la riattivazione della linea, dopo i danni subiti dalla galleria, che si trova tra le stazioni di Dazio e Gerolomini, a causa del terremoto del 18 luglio dello scorso anno” -. E' quanto dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti.



Il nuovo programma orario, in vigore dal 21 febbraio, prevede treni ogni 15 minuti per Bagnoli e ogni 30 minuti per Torregaveta, con un servizio sostitutivo di autobus tra Arco Felice e Gerolomini. Gli orari sono consultabili sul sito ufficiale di EAV www.eavsrl.it alla pagina https://www.eavsrl.it/orari-linee-ferroviarie/ .